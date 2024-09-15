В деле о теракте в «Крокусе» могут появиться новые обвиняемые

В деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске могут появиться новые фигуранты, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Следователи полагают, что один из обвиняемых, уроженец Таджикистана Мухаммад Шарипзода, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, после чего вступить в контакт «с другими неустановленными соучастниками» теракта.

Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен, — говорится в сообщении.

Сам обвиняемый заявил, что частично признает вину. Шарипзода готов сотрудничать со следствием.

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Ранее стало известно, что в Никольском соборе в подмосковном Красногорске 22 сентября пройдет панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Священник Василий Лосев отметил, что несмотря на то, что в церковной традиции не принято поминать усопших спустя полгода, для церкви важно всякое время, когда людям нужно молиться.