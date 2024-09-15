Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями

Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным пользователей под предлогом покупки премиум-функций. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой", - заявил парламентарий.

Депутат добавил, что злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения. По его словам, они помогают следить за здоровьем, а также отслеживать физическую активность, а также вести дневник питания.

Парламентарий отметил, что эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным вроде истории медицинских обращений, а также к банковским данным под предлогом покупки премиум-функций. Кроме того, эксперты предупредили, что мошенники начали использовать дипфейки известных врачей для продажи опасных лекарств в социальных сетях. Созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики, использующие лица и голоса известных врачей, стали инструментом такой рекламы.