В Москве конфликт между группой граждан закончился стрельбой

На юго-западе Москвы конфликт между группой граждан закончился стрельбой, передает пресс-служба прокуратуры столицы. Инцидент произошел около ресторана на улице Гарибальди.

По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие, — следует из текста сообщения.

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало. Прокуратура инициировала и взяла под контроль ход процессуальной проверки.

Ранее стало известно, что трое пострадавших в результате стрельбы в пермском клубе-баре DOSKI угодили в больницу. Речь шла о молодых мужчинах. Конфликт случился между охраной и тремя посетителями. Граждане были в нетрезвом виде, и их не пустили в заведение. Администрации пришлось вызвать правоохранителей. На место прибыли сотрудники Росгвардии для разрешения конфликта.

До этого в тюменском парке ссора обернулась стрельбой и массовой дракой. Инцидент произошел в лесопарковой зоне «Гилевская роща». Большая группа мужчин начала драться после беседы на повышенных тонах. В ходе потасовки раздались два выстрела. Сотрудники правоохранительных органов вмешались в драку.