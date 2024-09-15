Летевший с Кипра в Словакию борт экстренно сел в столице Греции

Самолет мальтийской авиакомпании Air Horizont экстренно сел в Афинах. Об этом сообщает портал кипрской газеты Phileleftheros.

© РИА Новости

В публикации отметили, что в самолете находились 177 человек, вылетел из международного аэропорта Ларнаки около полудня, но уже через несколько минут после взлета экипаж заметил на лобовом стекле трещину.

В результате было принято решение о незапланированной посадке в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах, она завершилась благополучно. Тип воздушного судна не указывается.