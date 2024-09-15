Из-за паводка к спасательным работам на юге Польши привлекли ВС

На юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей, передает радиостанция RMF FM. Согласно материалу, в некоторых регионах страны действует предупреждение об интенсивных дождях высшей (третьей) степени.

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По прогнозам специалистов, жителей ожидает "очень трудная ночь".

"Впереди критическая ночь, необходима полная мобилизация. В эту ночь и, возможно, в воскресенье осадки будут рекордными", - написал премьер Польши Дональд Туск в X.

По данным радиостанции, местным жителям раздают мешки с песком, на борьбу со стихией бросили 4 тыс. военных страны. Поезда не могут курсировать из-за размытых путей, поэтому люди перемещаются на автобусах. Мэр города Быстшица-Клодзка назвал ситуацию "Армагеддоном" и призвал жителей эвакуироваться. В конце июля наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на КНДР. Больше всего пострадали северо-западные провинции страны, в том числе Чагандо и Пхенан-Пукто.

Там из берегов вышла река Ялуцзян. Ким Чен Ын после наводнений приехал с визитом в город Синыйджу (административный центр провинции Пхенан-Пукто) и уезд Ыйджу, пострадавшие от наводнений. На опубликованных СМИ снимках видно, что уровень воды в этих районах поднялся до крыш домов. Лидер Северной Кореи лично руководил спасательными работами на месте, а также раскритиковал чиновников, которые не предприняли никаких шагов для предотвращения ущерба, несмотря на то, что 22 июля было созвано заседание Государственного комитета по делам чрезвычайных ситуаций для обсуждения этих вопросов.