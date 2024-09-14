Стрельба произошла на юго-западе столицы
Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта на ул. Гарибальди, где произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«По предварительной информации, около ресторана на ул. Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого применено оружие. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.
Как отмечается, ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.