В Дзержинске умер пострадавший при взрыве на заводе мужчина

В трудовой инспекции Нижегородской области заявили о смерти работника завода, который пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске.

Об этом говорится в Telegram инспекции.

«Пострадавший 35-летний аппаратчик синтеза ООО «НПП Орион» скончался в отделении реанимации медицинского учреждения», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он умер ещё днём 13 сентября.

Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что 12 сентября на территории ООО «НПП Орион» произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадал 35-летний рабочий.

Ранее в дагестанском Кизляре произошёл пожар на территории рыбзавода.