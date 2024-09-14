В Дзержинске умер пострадавший при взрыве на заводе мужчина
В трудовой инспекции Нижегородской области заявили о смерти работника завода, который пострадал при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске.
Об этом говорится в Telegram инспекции.
«Пострадавший 35-летний аппаратчик синтеза ООО «НПП Орион» скончался в отделении реанимации медицинского учреждения», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что он умер ещё днём 13 сентября.
Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что 12 сентября на территории ООО «НПП Орион» произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадал 35-летний рабочий.
Ранее в дагестанском Кизляре произошёл пожар на территории рыбзавода.