Самолет вернулся в Шереметьево из-за технической проблемы

Вылетевший из Москвы в Нижний Новгород самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, экипаж сообщил о сложностях с наддувом камеры .

Утром в Алтайском крае в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный упал легкомоторный частный самолет. После произошедшего в СК сообщили о возбуждении дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.