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У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты возле Кремля

Апартаменты в историческом особняке возле Кремля обнаружены у обвиняемого во взяточничестве предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

У фигуранта дела Тимура Иванова нашли апартаменты возле Кремля
© РИА Новости

Из материалов дела следует, что апартаменты площадью 233,7 кв. м. расположены в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля.

В старинном трехэтажном особняке, возведенном архитектором Адольфом Эрихсоном, находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов - 250 млн рублей.

Также Бородину принадлежат участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Данный участок расположен в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.

Тимур Иванов занимал должность замглавы военного ведомства с 2016 года. Он отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны, а также за военную медицину, расквартирование войск и военную ипотеку.

Стало известно, что вменяется замминистра обороны Иванову

Он был задержан 23 апреля по делу о получении особо крупной взятки. По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванов свою вину не признает.

Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по этому делу. Именно его строительная компания исполняла госконтракты военного ведомства.

В июне Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Иванову и Бородину. Адвокаты обратились с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. В августе Московский городской суд принял решение оставить Иванова в следственном изоляторе. Аналогичное решение Мосгорсуд принял и в отношении Бородина.

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