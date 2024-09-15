У фигуранта дела Тимура Иванова нашли апартаменты возле Кремля

Апартаменты в историческом особняке возле Кремля обнаружены у обвиняемого во взяточничестве предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из материалов дела следует, что апартаменты площадью 233,7 кв. м. расположены в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля.

В старинном трехэтажном особняке, возведенном архитектором Адольфом Эрихсоном, находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость апартаментов - 250 млн рублей.

Также Бородину принадлежат участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Данный участок расположен в поселке бизнес-класса с яхт-клубом и школой верховой езды.

Тимур Иванов занимал должность замглавы военного ведомства с 2016 года. Он отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов Минобороны, а также за военную медицину, расквартирование войск и военную ипотеку.

Стало известно, что вменяется замминистра обороны Иванову

Он был задержан 23 апреля по делу о получении особо крупной взятки. По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванов свою вину не признает.

Предприниматель Сергей Бородин проходит фигурантом по этому делу. Именно его строительная компания исполняла госконтракты военного ведомства.

В июне Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Иванову и Бородину. Адвокаты обратились с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. В августе Московский городской суд принял решение оставить Иванова в следственном изоляторе. Аналогичное решение Мосгорсуд принял и в отношении Бородина.