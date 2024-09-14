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В особняке возле Кремля нашли апартаменты фигуранта дела экс-замминистра обороны

В особняке возле Кремля нашли апартаменты за 250 млн рублей бизнесмена Сергея Бородина, который является фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова.

В особняке возле Кремля нашли апартаменты фигуранта дела Тимура Иванова
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Уточняется, что апартаменты площадью 233,7 кв. м, обнаруженные у Бородина, расположены в историческом особняке — деревянном трёхэтажном здании, возведённом архитектором Адольфом Эрихсоном. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей.

Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Ранее Военный суд вынес приговор Бородину. Его признали виновным в мошенничестве.

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Адольф Эрихсон
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