В особняке возле Кремля нашли апартаменты фигуранта дела Тимура Иванова

В особняке возле Кремля нашли апартаменты за 250 млн рублей бизнесмена Сергея Бородина, который является фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Уточняется, что апартаменты площадью 233,7 кв. м, обнаруженные у Бородина, расположены в историческом особняке — деревянном трёхэтажном здании, возведённом архитектором Адольфом Эрихсоном. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей.

Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Ранее Военный суд вынес приговор Бородину. Его признали виновным в мошенничестве.