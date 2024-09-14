В Воронежской области начался крупный пожар

В селе Ямное Воронежской области начался крупный пожар. Первоначально загорелась трава и лесная подстилка в 200 м от села, затем огонь перекинулся на частные дома, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По предварительным данным, огонь задел три дома. О пострадавших пока информации нет.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, над селом поднимается густой черный дым. Пользователи сообщают, что его видно из многих районов Воронежа.

На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники, также привлечен вертолет МЧС России.

В Карелии начался сильный лесной пожар

Ранее сообщалось, что в российских регионах крупные пожары произошли в Волгограде, Ставрополе, Карелии. В частности, в районе Петрозаводска площадь пожара составила 2000 кв. м.