В Карелии начался сильный лесной пожар

В Карелии загорелся лес на выезде из Петрозаводска. Специалисты экстренных служб локализовали пожар на 2000 кв. м, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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Площадь пожара изначально составляла 400 кв. м. После сообщения о возгорании к лесу были направлены 16 человек и четыре машины.

Местные жители сообщают в соцсетях, что недалеко от места ЧП находятся АЗС «Роснефти», физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо», линии электропередач.

По их словам, в Пятом поселке и других населенных пунктах сильно пахнет гарью.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, в общей сложности в тушении задействованы 34 человека и 12 единиц спецтехники.