Площадь пожара на складе в Ставрополе достигла 200 «квадратов»
Пожар охватил 200 кв. м складского помещения в Ставрополе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе третьего Юго-Западного проезда.
«На данный момент пожар локализован», — уточнили в пресс-службе.
В МЧС пояснили, что произошло частичное обрушение. На месте ЧП работают 22 специалиста и шесть единиц спецтехники.
Причины и обстоятельства ЧП изучаются. О пострадавших не сообщается.