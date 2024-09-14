Площадь пожара на складе в Ставрополе достигла 200 «квадратов»

Пожар охватил 200 кв. м складского помещения в Ставрополе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе третьего Юго-Западного проезда.

«На данный момент пожар локализован», — уточнили в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что произошло частичное обрушение. На месте ЧП работают 22 специалиста и шесть единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства ЧП изучаются. О пострадавших не сообщается.