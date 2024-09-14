Мальчик проглотил батарейку и получил сильный ожог пищевода в Якутии

В Якутии годовалый мальчик проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней, рассказал заведующий детским хирургическим отделением Педиатрического центра РБ№1-НЦМ республики Антон Тарасов. Об этом пишет ЯСИА.

По данным агентства, инцидент произошел в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Родители пострадавшего малыша обратились к медикам после того, как ребенок перестал есть и у него поднялась температура.

Обследование показало, что маленький пациент проглотил батарейку и она застряла в пищеводе. 13 сентября ребенка экстренно эвакуировали в Якутск для операции.

«Литиевая батарейка находилась в начальном отделе пищевода. Было очень сложно ее достать. Ребенок получил электрохимический ожог, воспаление и сильный отек пищевода», — подчеркнул Тарасов.

В настоящее время мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Завотделением подчеркнул, что это уже третий случай за сентябрь в республике. До этого уже дважды госпитализировали детей, который также проглотили батарейки.