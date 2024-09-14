Дебоширы с бензопилами напали на магазин в Ленобласти

Полиция задержала четырех человек, которые в состоянии алкогольного опьянения напали с бензопилами на магазин во Всеволожском районе, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером в четверг, 12 сентября, в магазине в деревне Агалатово.

По данным следствия, дебоширы прошли в помещение, повредили бензопилами имущество и скрылись.

В пресс-службе пояснили, что стражи порядка по горячим следам задержали хулиганов и доставили в отделение. Выяснилось, что среди нападавших — три жителя Выборга в возрасте от 17 до 18 лет и 32-летний житель Ставропольского края.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного торговой точке ущерба.