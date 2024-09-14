Адвокат: выбившая глаз солисту Мариинки девушка может отделаться «условкой»

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что девушка, которая выбила глаз солисту Мариинского театра, при определенных условиях может избежать тюремного заключения, пишет «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что отдых в баре в Адмиралтейском районе Петербурга обернулся серьёзной травмой для солиста симфонического оркестра Мариинского театра.

«Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы по статье 111 УК РФ», — пояснил адвокат.

Юрист уточнил, что обвиняемая может получить любой срок, в том числе и условное наказание. Он добавил, что «условка» возможна, если наказание по статье не превышает восемь лет.