Задержана министр труда Северной Осетии
Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана следователями МВД на 48 часов. Задержание произошло в рамках дела о превышении должностных полномочий сотрудниками министерства, передает Telegram-канал республиканского МВД.
«Руководитель Министерства труда и социального развития РСО – Алания задержана на 48 часов», — сказано в заявлении.
Ведомство отмечает, что Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Это произошло после проверки, проведенной региональным управлением ФСБ совместно с прокуратурой республики.
Дело возбуждено по факту превышения полномочий должностными лицами Министерства труда и социального развития РСО-Алания при заключении государственных контрактов.
«Всего в период с января 2022 года по май 2023 года должностные лица Министерства труда и социального развития РСО-Алания, действуя группой лиц по предварительному сговору, без применения конкурентных способов определения поставщика, заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 млн. рублей», — сказано в сообщении МВД.