Задержана министр труда Северной Осетии

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана следователями МВД на 48 часов. Задержание произошло в рамках дела о превышении должностных полномочий сотрудниками министерства, передает Telegram-канал республиканского МВД.

«Руководитель Министерства труда и социального развития РСО – Алания задержана на 48 часов», — сказано в заявлении.

Ведомство отмечает, что Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Это произошло после проверки, проведенной региональным управлением ФСБ совместно с прокуратурой республики.

Дело возбуждено по факту превышения полномочий должностными лицами Министерства труда и социального развития РСО-Алания при заключении государственных контрактов.