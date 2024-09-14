Жительница села Безлюдовка Белгородской области погибла при обстреле Шебекинского городского округа Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — сообщил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что в восьми частных домах выбиты окна, осколками боеприпасов посечены крыши, заборы и один автомобиль. Помимо этого, в поселке Маслова Пристань загорелись несколько гаражей.

«Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение», — уточнил губернатор.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрела ВСУ погибли трое мужчин. По словам главы республики Дениса Пушилина, обстрел был произведен ракетами HIMARS и М30А1. Также была повреждена строительная техника.