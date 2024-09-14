Петербурженка в баре выбила глаз солисту Мариинки

Полным разрушением глазного хрусталика окончилось для солиста симфонического оркестра Мариинского театра Николая Мохова посещение бара в центре Петербурга. Как сообщает телеканал 78.ru, посетительница бара в ходе ссоры ударила музыканта по лицу и разбила артисту очки.

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Именно впившиеся в глаз осколки стекол и стали причиной разрушения хрусталика.

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С открытой травмой глазного яблока музыканта госпитализировали. Отмечается, что девушку, которая ударила артиста со столь тяжелыми для него последствиями, доставили в ближайший отдел полиции для разбирательств, не исключено, что будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Николай Мохов - известный петербургский флейтист, музыкант специализируется на исполнении произведений Баха, Моцарта и других классиков, исполняет также современные произведения для флейты, регулярно выступает на самых знаковых городских площадках, принимает участие в крупнейших музыкальных фестивалях.