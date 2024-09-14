Мужчина выдавал себя за подростка и ходил в школы, чтобы насиловать детей

В Небраске (США) 27-летний местный житель Закари Шейх выдавал себя за подростка и ходил в школы, где насиловал учеников. Об этом сообщает Daily Mail.

«27-летний мужчина из Небраски, который выдавал себя за старшеклассника с целью сексуального насилия над ученицами, может провести остаток своей жизни в тюрьме после того, как его приговорят к тюремному заключению на срок от 85 до 120 лет», — пишет издание.

Отмечается, что Закари Шейх из Линкольна придумал запутанную историю, чтобы выдать себя за ученика двух средних школ Линкольна, которые он посещал в прошлом году. Он подделал свидетельство о рождении, медосмотр и записи о прививках и выдавал себя за 17-летнего ученика Зака Хесса.

Кроме того, Шейх привлек в сообщницы женщину, которая изображала из себя его мать.

С помощью фальшивых документов он посещал занятия в школах в общей сложности 54 дня. За это время 27-летний мужчина «подверг сексуальному насилию нескольких детей».

В полиции рассказали, что он заманивал их через социальные сети «под видом сверстника и друга».

Шейх был арестован в июле 2023 года. Полиция также арестовала 23-летнюю Анджелу Наварро, после того как власти заподозрили, что она помогла Шейху поступить в две школы, притворяясь его «мамой».