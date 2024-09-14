На Ямале загорелся многоквартирный дом

Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, обрушилась кровля, 20 человек эвакуировались, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ямалу.

"В 20:57 [18:57 мск] в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступила информация о пожаре в жилом многоквартирном деревянном доме [по адресу:] улица Строителей, 11. В 21:32 [19:32 мск] произошло обрушение кровли", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, 20 человек самостоятельно эвакуировались. Пожар произошел в отдаленном Вынгапуровском микрорайоне города.