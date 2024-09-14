Пьяные россияне устроили «техасскую резню бензопилой» в магазине

Полиция задержала трех жителей Ленинградской области и уроженца Ставрополья за нападение на продуктовый магазин с бензопилами, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в деревне Агалатово.

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Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что около 20:40 в помещение магазина вошли четверо неизвестных и в присутствии посетителей и обслуживающего персонала магазина двумя бензопилами повредили имущество магазина, после чего с места происшествия скрылись, — говорится в сообщении.

Через полтора часа полиция поймала дебоширов, находившихся в пьяном состоянии. Подозреваемыми оказались три жителя Выборга в возрасте 17-18 лет и 32-летний мужчина, приехавший из Ставропольского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится оценка ущерба магазину.

Ранее мужчина напал на сотрудника магазина в Курске и применил схожий с автоматом Калашникова предмет. Нападение произошло в магазине на улице Хуторской. Посетитель торговой точки, угрожая «оружием», забрал алкоголь и скрылся. Никто в результате инцидента не пострадал. Полицейские выяснили, что во время нападения злоумышленник был пьян, а изъятый автомат не был боевым оружием. Возбуждено уголовное дело о разбое.