МЧС: пилот погиб при крушении частного самолета в Алтайском крае
Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе поселка Приозерный.
«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный», — пояснили в ведомстве.
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В в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что по факту падения воздушного судна возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.