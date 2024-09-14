Пилот погиб при крушении частного самолета в Алтайском крае

Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в районе поселка Приозерный.

«Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный», — пояснили в ведомстве.

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В в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что по факту падения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.