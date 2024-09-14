Бастрыкина возмутил приговор мигранту, изнасиловавшему девушку-подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возмутился решением Челябинского областного суда смягчить наказание мигранту-таксисту, изнасиловавшему 16-летнюю дочь участника спецоперации в Магнитогорске. Для понимания оснований смягчения он поручил начальнику СК по региону Алексею Колбасину доложить о результатах расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

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— Приезжий совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери участника спецоперации, но приговором суда виновному было назначено слишком мягкое наказание. По данному факту СУ СК РФ по Челябинской области расследовалось уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК России. Бастрыкин поручил Колбасину доложить о результатах расследования этого дела, — говорится в сообщении СК.

Мигрант изнасиловал девушку в августе прошлого года. Он находился за рулем такси, в котором она возвращалась домой. Всю поездку мужчина оказывал ей знаки внимания, предлагал провести время вместе. А после отказа привез девушку к себе домой, силой вытащил из автомобиля, завел в квартиру и изнасиловал.

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В мае этого года приезжего судили. Его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. 12 сентября Челябинский областной суд переквалифицировал дело на менее тяжкое и назначил ему 3,5 года колонии общего режима, передает Ura.ru.

13 сентября сообщалось, что таксист в Москве отравил водой пассажирку и стал ее домогаться. Девушка попала в больницу.