Взрывы прогремели в Киевской области

В Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

© ГСЧС Украины

Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

Воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Накануне взрывы прогремели в Павлограде, Харькове и Херсоне.