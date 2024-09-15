Взрывы прогремели в Киевской области
В Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.
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Накануне взрывы прогремели в Павлограде, Харькове и Херсоне.