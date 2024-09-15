У берегов Сальвадора зафиксировали землетрясение

Землетрясение произошло у берегов Сальвадора, расположенного в Центральной Америке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды республики.

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По информации ведомства, магнитуда подземных толчков составила 5,7. Природный катаклизм зафиксировали вечером 14 сентября в 22:58 по местному времени (утром 15 сентября в 7:58 мск).

В заявлении уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 114 км от города Санта-Ана. Его очаг, в свою очередь, залегал на глубине 42 км.

Другие сведения к текущему моменту не поступали. В том числе это касается наличия пострадавших и каких-либо разрушений.

8 сентября у берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Как рассказали в местном филиале «Единой геофизической службы Российской академии наук», эпицентр природного катаклизма располагался в акватории Тихого океана. Он находился на расстоянии 267 км от города Петропавловска и 252 км от города Усть-Камчатска. Очаг подземных толчков залегал на глубине 42 км.