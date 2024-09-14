Мошенник украл у женщины 4 млн рублей, выдав себя за ветерана СВО

Выдавший себя за ветерана специальной военной операции на Украине мужчина обманул жительницу Санкт-Петербурга на четыре млн рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

© Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

При этом в полицию обратился изначально сам мошенник, чтобы добровольно сдаться — он рассказал, что познакомился с 34-летней петербурженкой, и когда узнал, что она финансово обеспечена, выманил у нее денежные средства под предлогом «суда против Министерства обороны».

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Мужчина добавил, что брал у своей новой знакомой средства по частям, от 160 тыс. до двух миллионов рублей. В целом, как сообщается, общая сумма средств, которые он получил обманным путем, составляет четыре миллиона рублей.

До этого в Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с обещанием вернуть мужчину с СВО за деньги.

Сотрудники правоохранительных органов выявили преступную деятельность мужчин и задержали их после передачи денег.

Ранее задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО.