В Москве две девушки арестованы по делу о доведении подруги до самоубийства

В Москве задержаны две девушки, подозреваемые в систематических издевательствах над своей подругой, которые, по версии следствия, довели ее до ее самоубийства, сообщает столичный СК.

СК возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства. По данным следствия, не позднее 13 сентября подозреваемые регулярно оскорбляли и унижали свою знакомую, угрожали ей физической расправой и снимали все происходящее на видео. В результате психологического давления девушка выпала из окна и скончалась в больнице от полученных травм, передает РИА «Новости».

Как сообщили в СК, подозреваемые уже задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.

Потерпевшая и подозреваемые находились в квартире, где происходили издевательства. Следствие установило, что девушки на протяжении длительного времени подвергали свою знакомую моральным пыткам, систематически унижая ее человеческое достоинство.