Две девушки довели свою знакомую до суицида

Сотрудники Следственного комитета задержали двух девушек, которые подозреваются в доведении до самоубийства своей знакомой в Москве. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

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— В Москве задержаны две девушки, подозреваемые в доведении до самоубийства своей знакомой. 13 сентября 2024 года в одну из столичных больниц была доставлена девушка с травмами, характерными при падении с большой высоты. Несмотря на усилия врачей, потерпевшая от полученных повреждений скончалась в больнице. Установлено, что девушка выпрыгнула из окна квартиры, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, знакомые девушки многократно оскорбляли погибшую. Кроме этого фигурантки дела угрожали погибшей и снимали это на видео. Обвиняемых в доведении до суицида задержали, следователи собирают материалы по доказанию их вины.

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