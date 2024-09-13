Министра труда Северной Осетии задержали за превышение полномочий

Главу министерства труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову задержали за превышение должностных полномочий. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

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По его словам, он получил информацию из МВД, что министерство и подведомственные учреждения допустили нарушение законодательства при подписании госконтрактов. Вместе с тем глава региона охарактеризовал Айдарову как неравнодушного и исполнительного человека, болеющего за свое дело.

Айдарова занимает министерский пост с 2021 года. До этого она трудилась на должности замминистра того же ведомства.

Ранее суд арестовал уволившегося в августе 2024 года министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Садаклиева на два месяца по статье о превышении полномочий.