Покупатель избил продавца из-за прически в Новочеркасске

В Новочеркасске покупатель избил продавца магазина сладостей из-за его прически. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в торговом центре «Батон» два дня назад. В магазин сладостей зашел мужчина и начал говорить продавцу по поводу его прически — ему не понравилось, что у парня длинные волосы. Последний сказал покупателю, что не собирается состригать волосы, поскольку его все устраивает. После этого мужчина зашел за прилавок и начал избивать продавца.

На шум пришел охранник, который решил не вмешиваться в драку и разнять их словесно. Спустя час в магазин приехала мать пострадавшего и вызвала скорую. Его увезли в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы.

Владелец магазина сладостей обратился в полицию. В настоящее время напавшего на продавца мужчину ищут.