В Болгарии произошла катастрофа с учебно-боевым самолетом

Минобороны Болгарии сообщило о катастрофе учебно-боевого самолета L-39 ZA на авиабазе Граф-Игнатьево, два пилота погибли.

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"Учебно-боевой самолет L-39 ZA готовился для участия в субботнем авиашоу, когда произошла авиационная катастрофа. Оба летчика - опытные пилоты-инструкторы, при падении самолета погибли. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия. В связи с гибелью пилотов в вооруженных силах Болгарии в субботу объявлен день траура", - сообщил на брифинге министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

На месте происшествия побывал премьер-министр технического правительства Димитар Главчев.

L-39 ZA Albatross - реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения и совершенствования мастерства летчиков, управляется двумя пилотами. Инцидент произошел во время генеральной репетиции, проводившейся в рамках подготовки к масштабному авиационному шоу, посвященному 20-летию членства Болгарии в НАТО и 35-летию от начала эксплуатации самолетов МиГ-29 в ВВС страны, с международным участием.