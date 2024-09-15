20 человек пострадали в Турции при взрыве на фабрике
Двадцать человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на макаронной фабрике в провинции Сакарья. Власти заявили, что, по предварительным данным, серьезных травм нет. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Взрыв произошел на макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе. На фабрике начался пожар.
На месте ЧП находится множество машин скорой помощи и пожарных бригад. Пострадали 20 человек, они доставлены в близлежащие больницы.
«Предварительно установлено, что взрыв произошел на крыше», — сказал представитель местной власти Юсуф Алемдар.
По его словам, о серьезных ранениях и травмах информации нет. Причины взрыва пока не называются, тушение продолжается.