20 человек пострадали в Турции при взрыве на фабрике

Двадцать человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на макаронной фабрике в провинции Сакарья. Власти заявили, что, по предварительным данным, серьезных травм нет. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

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Взрыв произошел на макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе. На фабрике начался пожар.

На месте ЧП находится множество машин скорой помощи и пожарных бригад. Пострадали 20 человек, они доставлены в близлежащие больницы.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел на крыше», — сказал представитель местной власти Юсуф Алемдар.

По его словам, о серьезных ранениях и травмах информации нет. Причины взрыва пока не называются, тушение продолжается.