В подмосковном городе Видное произошел пожар на коксогазовом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в данный момент пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Сотрудники предприятия были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что дым от пожара распространялся в сторону Москвы.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, причиной пожара стало возгорание мусора.

«Пожар на коксогазовом заводе в Видном был ликвидирован в 14:35, горел мусор на 50 кв. м на открытой площадке. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

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