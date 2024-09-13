В Башкирии двух мужчин арестовали за осквернение памятника

Мера пресечения в виде содержания под стражей на месяц избрана в отношении двух жителей города Нефтекамска, которые осквернили памятник участникам локальных войн, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Ходатайства следователя мотивированы тем, что 9 сентября 2024 году обвиняемые, находясь на "Аллее памяти Великой отечественной войны", расположенной по пр. Комсомольский г. Нефтекамска, <...> [осквернили] памятный комплекс "Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества". При этом девушка, которая находилась рядом, снимала все происходящее", - сказано в сообщении.

В дальнейшем видеозапись была распространена посредством мессенджера. Молодые люди обвиняются в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично группой лиц с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).