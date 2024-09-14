Бывшего замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили во взяточничестве

Бывшему заместителю начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгению Цою предъявлены обвинения сразу в 24 эпизодах получения взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела по статье 290 УК РФ.

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Обвиняемый не признал вину ни по одному из эпизодов, однако изъявил желание давать показания.

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В документах указано, что Цой совершал преступные деяния в период с 2015 по 2017 год. Свидетели и второй фигурант дела — бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 9 Дарья Ситарова — подтвердили, что Цой брал взятки. В отличие от экс-замначальника, Ситарова признала вину в 24 эпизодах взяточничества.

Сейчас Цой находится в следственном изоляторе, на его имущество наложен арест. Ситарову суд направил под домашний арест.

Цой занимал должность замначальника ИФНС с 2014 по 2021 год.

13 сентября Тверской суд Москвы удовлетворил запрос следствия о аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ильи Бронштейна по делу о получении взятки, сумма которой составляет 25 млн рублей. В рамках этого же дела фигурирует ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский, которого арестовали за посредничество во взяточничестве.

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.