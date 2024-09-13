Задержан бывший зампред правительства Подмосковья

Правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке. Вечерняя Москва

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений (ч. 4 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)», - говорится в сообщении. ТАСС

Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года и покинул его в начале сентября. Он курировал вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также благоустройства территорий Московской области. Газета.Ru