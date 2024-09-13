Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Илью Бронштейна обвиняют в получении 25 миллионов рублей в качестве взятки. Он помещён под стражу до 11 ноября.

Аналогичное решение вынесли и в отношении подозреваемого в посредничестве — ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского. Третий фигурант — гендиректор компании, который, по версии следствия, передал Бронштейну деньги за общее покровительство и за участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей. «Коммерсантъ» пишет, что речь идёт о главе торгового дома «Просвещение-Регион» Ирине Савенковой.

С апреля арестованный чиновник занимал пост первого зампреда правительства Московской области. Он курировал сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, а также благоустройства территорий. До этого назначения Бронштейн был министром образования Подмосковья.