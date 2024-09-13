Силовики задержали бывшего первого зампреда правительства Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил источник, близкий к следствию.

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— Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взятке (ст.290, ч.6. Уголовного кодекса), — передает слова собеседника РБК.

Бронштейн на своей бывшей должности курировал сферу образования, культуры, физической культуры и спорта. Кроме этого он отслеживал работы по благоустройству Московской области. В начале сентября Бронштейн был отправлен в отставку, его должность занял Ильдар Габдрахманов.

Ранее Тверской районный суд столицы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина до 29 октября по делу о мошенничестве на 44 миллиона рублей. Его задержали вечером 12 сентября.