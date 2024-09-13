Генерала ВСУ объявили в розыск за преступления в Курской области

Генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова объявили в России в розыск за преступления в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК. Суд заочно арестовал его по ходатайству следствия.

Следователи отметили, что Красильников - командир украинского оперативно-тактического управления «Северск». Ему вменяют девять статей (205, 105, 167, 222, 222.1, 222.2, 317, 318 и 322) УК РФ. В этих статьях идет речь о терактах, убийствах, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном пересечении госграницы и других преступлениях.

В СК заявили, под руководством Красильникова несколько бригад ВСУ незаконно пересекли границу с Россией, организовали ракетные атаки и удары беспилотниками по жилым домам, гражданским объектам и транспорту. Следователи подчеркнули, что украинские силы разместили на дорогах взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирного населения.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт», - подчеркнули в СК

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.