45-летний экс-участник телешоу "Экстренный вызов - 112", "Каникулы в Мексике" и "Дом 2. Остров любви" Стас Лысюк, известный как Тур и Маугли, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает KP.RU, следователи выяснили, что Маугли работал стриптизёром, однако вынужден был с этим завязывать из-за возраста. В результате он стал заниматься мошенничеством.

Как поясняется, Лысюк предлагал людям, у которых близкие служат в зоне СВО, "досрочное увольнение из армии" за вознаграждение в размере трёх миллионов рублей. На одном из таких случаев он и попался.

Вместе с ним задержан ещё один подозреваемый.

"Фактически на увольнение с военной службы они повлиять не могли в силу отсутствия таких возможностей и полномочий", - отметила представитель СКР Светлана Петренко.

Сайт публикует предоставленное Следственным комитетом видео задержания мошенника сотрудниками ФСБ РФ - в ходе оперативного эксперимента, сразу после получения денег вместе с подельником.

Предполагаемых злоумышленников отправили под стражу, их ждёт суд.

Также СМИ сообщают, что во время участия Лысюка в реалити-шоу "Экстренный вызов" его обвинили в краже мобильного телефона, попутно выяснив, что он был дважды судим, причём один раз - за воровство.