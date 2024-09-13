Пьяный пассажир лифта поджег себя из-за рваной футболки в Кирове

В лифте одного из многоэтажных домов Кирова пьяный мужчина поджег себя, пытаясь избавиться от лоскутов порванной футболки. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

Компания из трех мужчин вошла в лифт на 13-м этаже, у одного из них была сильно порвана футболка. Друзья попытались избавить его от обрывков одежды, но не смогли. В итоге мужчина решил поджечь край футболки, но в какой-то момент огонь перекинулся на его штаны.

Друзья мужчины попытались сбить с него огонь курткой. По данным SHOT, когда компания вышла из лифта, пострадавшего удалось потушить. Информации о его состоянии нет.

Ранее мужчина чуть не сгорел в лифте в Оренбурге. Он зашел в лифт с некой жидкостью в стакане и затем поджег ее. Пламя вспыхнуло мгновенно, мужчина пытался потушить его своей одеждой, но не смог. В итоге он упал и потерял сознание. Спасли его открывшиеся двери лифта - мужчина пришел в себя и выбежал из кабины.