МВД: по делу о поджоге релейных шкафов в Подмосковье задержаны четверо

МВД сообщило о задержании четырех молодых людей за поджог релейных шкафов в районе подмосковной ж/д станции Храпуново. RT на русском

Инцидент произошел на 45-м км перегона Электроугли - Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги. Загорелись два релейных и один батарейный шкаф. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления на транспорте МВД России по ЦФО во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области, при силовой поддержке ОМОН «Меч» (на транспорте) ГУ Росгвардии по Москве установлены и задержаны причастные к совершению поджога четверо граждан РФ в возрасте от 20 лет до 21 года, проживающих в ближайшем Подмосковье», - говорится в сообщении в Telegram-канале. ТАСС

В настоящее время в отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Российская газета