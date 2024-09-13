Экс-депутата Селюкову могут лишить водительских прав

Бывшему депутату городского собрания Сочи Анжеле Селюковой грозит лишение водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Об этом пишет газета «Известия».

По словам источника издания, инспекторы, остановив иномарку сестры сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, заподозрили, что находящаяся за рулем Анжела Селюкова пьяна.

На видео, которое привела газета, показано общение Селюковой с сотрудником полиции, где она утверждает, что не пила и проходить медосвидетельствование не будет, а затем подписывает протокол.

«Я вам повторяю, я не пила и проходить я ничего не собираюсь», - заявила она на требование инспектора.

Селюковой грозит лишение прав на срок до 1,5 лет и штраф 30 тысяч рублей.

Осведомленный источник РЕН ТВ утверждает, что Селюкова ехала на Aston Martin премиум-класса из ресторана, где «отметила увольнение». Ее полномочия депутата сочинского горсобрания были прекращены накануне «в связи с утратой доверия». За такое решение проголосовали 35 депутатов, еще двое воздержались.

Ранее бывший депутат государственного собрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета Бодрум — Москва. Как сообщил Telegram-канал Mash, политик приставал к пассажирам, угрожал связями и называл себя гражданином Великобритании.