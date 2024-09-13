Россиянин умер в отделе судебных приставов, пытаясь разобраться с долгами

В Москве 61-летний мужчина пришел в отдел судебных приставов, чтобы разобраться с долгами, и внезапно умер. У него случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает портал mk.ru.

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Источник выяснил, что на прием россиян пришел 12 сентября. Пока он ждал свою очередь, ему неожиданно стало плохо. Свидетели рассказали, что мужчина сначала упал на пол, затем начал биться в конвульсиях и потерял сознание.

Один из очевидцев оказался медиком. Он попытался помочь москвичу. Определив, что у него приступ, он сообщил об этом судебным приставам, и те вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели приехать. Мужчина скончался.

По информации издания, на прием к приставам умерший россиян записывался, чтобы решить проблемы с долгами за неуплату налогов и банковских кредитов.

Ранее в Подмосковье школьник внезапно умер на тренировке по карате. Родители мальчика рассказали, что у него не было проблем со здоровьем.