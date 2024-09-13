Туристы из Китая отравились в московском ресторане

Группа туристов из Китайской Народной Республики (КНР) отравилась в китайском ресторане «ВанДи» в Москве. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Гостям столицы поплохело после карпа на пару с рисом. Затем их «ударили» понос и рвота, резко поднялась температура, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

При этом официального подтверждения этому на данный момент нет.

По словам источника, четырех граждан КНР госпитализировали. Ресторан «ВанДи» пользуется спросом среди туристов из Китая. При этом россияне жалуются, что в заведении бывают грязные столы, а персонал с трудом общается на русском языке, добавил собеседник.

Ранее в подмосковном парк-отеле «Солнечный» произошло массовое отравление. Отдыхающие предполагают, что причина массового отравления кроется в некачественной еде шведского стола или в дешевом алкоголе, который разливают из бочек. При этом туристы сообщали, что номера в отеле забронировать довольно сложно из-за постоянного потока отдыхающих.