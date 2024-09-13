Китайский путешественник умер во дворе дома в Новосибирске

Китайский путешественник Ху Ян мог скончаться во дворе дома в Новосибирске, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, тело мужчины нашли в Кировском районе 7 сентября, но его личность пока не подтверждена.

Как выяснили в Mash Siberia, в настоящее время проводится проверка, следователи осмотрели место происшествия. Знакомые молодого человека поделились с каналом кадрами, на которых тот возвращается домой в 04:00 (00:00 по московскому времени). По данным Mash Siberia, отец путешественника сильно переживал за сына и был госпитализирован.

Ранее в Китае чуть не сгорели заживо в отеле российские туристы из Владивостока. Инцидент произошел в городе Яньцзи. Огонь охватил пристройку над рестораном и кухней. По словам одной из туристок, буквально за несколько минут весь коридор заволокла черная копоть, которая «душила и резала глаза». Туристы начали звать на помощь. Лишь спустя 10 минут благодаря другим гостям отеля россияне сквозь дым покинули номер.

Туристы уверены, что возгорание распространилось из-за того, что в гостинице не сработали пожарная сигнализация и датчики тушения. В результате огонь полностью уничтожил не только пристройку, но и кухню с рестораном, а также часть номерного фонда.