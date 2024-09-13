СК арестовал имущество директора парка «Патриот»

Правоохранители наложили арест на имущество директора парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в беседе с РИА Новости. По ее словам, общая сумма арестованного имущества превысила 60 млн рублей.

Наложен арест на имущество обвиняемых — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей, — сказала собеседник агентства.

По версии следствия, оба фигуранта вместе с другими лицами обманным путем похитили порядка 30 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги предназначались на работу парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Ранее Светлана Петренко сообщила, что следствие предъявило обвинение бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову по статье о мошенничестве. Генерала подозревают в хищении бюджетных средств в составе организованной группы в размере 30 млн рублей. Отмечалось, что Попов вину не признает. При этом ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания, уточнили в ведомстве.

Генерала задержали 29 августа, его проверяют на законность приобретения им и членами его семьи многочисленной недвижимости. Речь идет об объектах в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму свыше 500 млн рублей. В частности, Попов владел квартирой площадью 72,8 квадратного метра, землей на 2,4 тысячи квадратных метров и машиной Mercedes A200.