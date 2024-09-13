Житель Санкт-Петербурга умер после укуса прохожего

Житель Санкт-Петербурга сделал замечание прохожему и показал средний палец, после чего неизвестный вцепился зубами в его палец. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября.

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Трагедия произошла в конце августа в момент, когда 51-летний мужчина возвращался домой. Он шел мимо детского сада по улице Народной и увидел прохожего, который вел себя неподобающе. На такие действия мужчина показал ему средний палец, после чего неадекватный прохожий вцепился в него зубами.

После этого у петербуржца осталась открытая рана, палец потемнел и распух. Спустя почти две недели он обратился к врачу и выяснилось, что он был заражен некротизирующей инфекции. Его отправили в реанимацию, где он скончался в присутствии врачей, следует из сообщения в Telegram-канале Shot.

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