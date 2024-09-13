В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Красноярска произошла массовая задержка авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани. Lenta.ru

Речь идет о четырех рейсах на прилет — два из Москвы, по одному из Иркутска и Новосибирска. В воздушной гавани уточнили, что самолеты направлены на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан. Также были задержаны три рейса на вылет. Газета.Ru

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов непосредственно на сайте аэропорта. В связи с ухудшением погодных условий возможны дальнейшие изменения в расписании. Poslednie-novosti.com